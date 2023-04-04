Подмосковье 04 апреля 2023, 09:45 Инспекторы ГУСТ провели свыше 2 тысяч консультаций по уборке улиц с начала года

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Главное управление содержания территорий Подмосковья получило свыше двух тысяч звонков на горячую линию с начала года. Жители задавали вопросы о содержании городов и работе ведомства.

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«Отмечу, что практически половина звонков поступила именно в марте — в связи с переходом в весенний сезон граждан интересовали темы благоустройства и озеленения дворовых и общественных территорий», - добавила она.

Руководитель ведомства также напомнила, что найти телефон горячей линии можно на сайте. Жители также могут оставить обращения через соцсети, Telegram-канал и в территориальных отделах.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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