Подмосковье 30 мая 2023, 14:50 Инспекторы ГУСТ провели свыше тысячи консультаций по телефону в Подмосковье за май Сотрудник ГУСТ / ГУСТ

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Инспектор Главного управления содержания территорий провели более 1000 устных консультаций жителей в мае. Они задавали вопросы по поводу уборки, сроков устранения дефектов и безопасности детских площадок.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, в мае на горячую линию обратилась 1040 жителей.

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«Конечно, основные вопросы — это чистота пространств. Команда ГУСТ записывает каждое обращение, собирает и анализирует информацию, а далее возвращается к жителю с ответом. Если требуется консультация в части законодательных тонкостей, то и тут мы не оставим задачу без внимания», - сказала она.

В ГУСТ напомнили, что жители могут обратиться с вопросом лично или по телефону. Контакты территориальных отделов можно найти на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.

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