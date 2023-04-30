Подмосковье 30 апреля 2023, 01:30 Инспекторы ГУСТ провели осмотр территорий поселка Пироговский в Мытищах

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Специалисты главного управления содержания территорий Московской области осмотрели зоны поселка Пироговский Мытищинского городского округа. Инспекторы во главе с руководителем ведомства Светланой Аиповой осмотрели улицы Фабричная, Советская, Заречная и жилой комплекс «Афродита».

«Ситуация в округе приблизительно одинаковая. У коллег не везде, особенно в парковочных карманах, доубран смет. Этим стоит заняться. Дальше мы посмотрели территорию вдоль бывшего ж/д пути. Там коллеги проводили субботник, но забыли вывезти мешки», — отметила Аипова.

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Также инспекторы зафиксировали недочеты на детских площадках. Основные проблемы связаны с состоянием оплетки и подвесом качелей. Специалисты проводили проверку при помощи искусственного интеллекта, система обработала и оцифровала необходимые данные накануне осмотра.

«Подходить к каждому и объяснять, что он должен делать, наверное, уже в 21 веке не совсем разумно. Поэтому и искусственный интеллект, как бы над ним не подшучивали, работает. И сегодня те объекты, по которым мы ездили, как раз и отрабатывал искусственный интеллект», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Мытищи Олег Сотник.

Коммунальщики приняли комментарии ГУСТ по результатам проверки. Недочеты по содержанию территорий будут исправлены в ближайшее время. Некоторые объекты привели в порядок сразу же после объезда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей региона пройти опрос и озвучить пожелания.

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