Подмосковье 17 августа 2023, 06:30 Инспекторы ГУСТ провели личный прием для 8 граждан Подмосковья в августе ГУСТ

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Инспекторы главного управления содержания территорий Московской области провели личный прием для восьми жителей региона по вопросам уборки пространств, благоустройства и многим другим темам. Граждане могут приехать лично в офис ведомства или задать интересующие вопросы по телефону.

По словам руководителя ГУСТ в ранге министра Светланы Аиповой, специалисты всегда готовы к открытому диалогу. Инспекторы принимают предложения по развитию, поощряют активность и фиксируют все замечания. В августе ведомство приняло жителей Богородского, Домодедова, Одинцова, Дмитрова и Пушкино.

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«Жители обращались с вопросами уборки внутриквартального проезда, установки дополнительных малых урн, ремонта детских площадок, обустройства съездов для соседей с ограниченными возможностями в передвижении, а также с вопросами комплексного благоустройства. Часть вопросов удалось решить во время приема, а некоторые потребуют проработки и затрагивают не только полномочия ГУСТ», — рассказала Аипова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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