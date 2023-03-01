Подмосковье 01 марта 2023, 17:57 Инспекторы ГУСТ провели 23 выездные проверки в округа Подмосковья с начала года

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Руководящий состав ГУСТ провел 23 выездные проверки в Подмосковье. В округах проверили качество уборки снега и наледи, рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Проверки прошли в Солнечногорске, Домодедове, Клину, Ленинском округе, Химках, Лыткарине и других округах Подмосковья. Визиты необходимы для того, чтобы добиться качественной уборки и избежать дискомфорта жителей в начале весны. Самые частые замечания касались складирования снега на зеленых зонах.

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«Каждый адрес, внесенный в протокол объезда, был обязательно проверен нашим территориальным отделом, чтобы мы могли убедиться, что все замечания устранены. Отмечу, что качество содержания дворовых и общественных пространств в указанных округах различалось и „экзамен чистоты“ на „отлично“ удалось сдать не всем», — добавила Светлана Аипова.

Она добавила, что оповещения о предстоящей инспекции проходят в канале ведомства в Telegram. Некоторые адреса не упоминаются для прозрачности процедуры.

«Наше появление было, в первую очередь, важным напоминанием для коммунальных предприятий: если уборка производится своевременно по регламенту, то территории в нормативном состоянии, а жители довольны», — добавила глава ведомства.

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