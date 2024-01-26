Подмосковье 26 января 2024, 16:57 Инспекторы ГУСТ провели 1,4 тысячи телефонных консультаций в Подмосковье с начала января ГУСТ МО

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Сотрудники ГУСТ провели более 1,4 тысячи консультаций по телефону с начала января. Жители обращались в ведомство по вопросам уборки, ремонта и ЖКХ.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, сообщить о нарушениях в содержании территорий или получить консультацию жители могут по телефону горячей линии.

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«Отличительной особенностью является возможность сразу поговорить с живым оператором. С начала года коллеги оказали более 1400 устных консультаций. Вопросы по большей части классические: сообщения об уборке снега и наледи, проведение ремонтных работ на объектах, а также обеспечение горячим и холодным водоснабжением», — сказала она.

В ведомстве добавили, что специалисты обрабатывают все обращения жителей.

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