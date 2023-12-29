29 декабря 2023, 15:05
Инспекторы ГУСТ проследят за соблюдением чистоты в Подмосковье в новогодние праздники
Сотрудники Главного управления территорий продолжат работу в новогодние каникулы. Дежурные будут следить за работой коммунальных служб.
Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, следить за чистотой общественных пространств особенно важно в праздники, когда будут проходить мероприятия на открытом воздухе.
Реклама
"Также будем ежедневно следить, как в муниципалитетах отрабатывают обращения по социально значимым направлениям. Прежде всего, это уборка, удаление наледи на пешеходных дорожках и крышах, вывоз мусора", - сказала она.
По правилам зимней уборки сначала коммунальщики расчищают входные группы, лестницы и спуски, пешеходные дорожки, подъезды к мусорным площадкам и парковке. Затем приступают к детским площадкам. Дороги обрабатывают специальными материалами за несколько часов до и через два часа после снегопада
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Праздники
Мусор
Снегопад
Реклама
Реклама