Подмосковье 29 декабря 2023, 15:05 Инспекторы ГУСТ проследят за соблюдением чистоты в Подмосковье в новогодние праздники Пресс-служба ГУСТ МО

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Сотрудники Главного управления территорий продолжат работу в новогодние каникулы. Дежурные будут следить за работой коммунальных служб.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, следить за чистотой общественных пространств особенно важно в праздники, когда будут проходить мероприятия на открытом воздухе.

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"Также будем ежедневно следить, как в муниципалитетах отрабатывают обращения по социально значимым направлениям. Прежде всего, это уборка, удаление наледи на пешеходных дорожках и крышах, вывоз мусора", - сказала она.

По правилам зимней уборки сначала коммунальщики расчищают входные группы, лестницы и спуски, пешеходные дорожки, подъезды к мусорным площадкам и парковке. Затем приступают к детским площадкам. Дороги обрабатывают специальными материалами за несколько часов до и через два часа после снегопада

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