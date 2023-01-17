Подмосковье 17 января 2023, 17:00 Инспекторы ГУСТ проследят за чистотой зон у купелей в крещенскую ночь

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Крещение отметят в Подмосковье в ночь с 18 на 19 января. Для желающих окунуться в прорубь в регионе оборудовали свыше 200 купелей. Их чистоту и содержание будут контролировать инспекторы Главного управления содержания территорий.

Глава ГУСТ Светлана Аипова рассказала, что в организации и проведении купаний участвуют все городских службы региона. Подъезды к ним, парковки и освещение уже проверили.

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«Все ответственные за содержание данных территорий получили указания повысить контроль и своевременность обработки задач», — отметила Светлана Аипова.

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Она добавила, что во время крещенских купаний важно соблюдать меры безопасности и не окунаться в несанкционированных местах.

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