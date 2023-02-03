Подмосковье 03 февраля 2023, 18:13 Инспекторы ГУСТ проследили за очисткой дворов в Домодедове от наледи и снега

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Инспекторы ГУСТ Подмосковья провели повторную проверку уборки территорий от снега и наледи в Домодедове. Все замечания были устранены, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова, выездное мероприятие по контролю за чистотой в городском округе Домодедово было проведено 25 января. Инспекторы выявили необходимость очистки дворов и проездов от наледи, которая мешала не только жителям, но и региональному оператору с вывозом отходов. В течение 10 дней коммунальщики работали над устранением недочетов.

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«Сейчас уже убраны снежные навалы и лед до твердого покрытия по следующим адресам: улица Текстильщиков, 15–19; улица Советская, дом 1; Каширское шоссе, дома 27, 29. Но есть и адрес, который особенно хочу отметить: двор по улице Советской, дом 62, корпус 1, — здесь жители и ответственная организация смогли найти общий язык — автовладельцы убрали машины с парковочного пространства, вследствие чего стало возможным произвести полную зачистку территорий от ледяной корки», — уточнила Светлана Аипова.

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Министр напомнила, что все зафиксированные на выездных мероприятиях нарушения заносят в мобильное приложение АИС МДП на платформе СКПДИ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил жителей Подмосковья не парковаться у контейнерных площадок.

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