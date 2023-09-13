Подмосковье 13 сентября 2023, 17:52 Инспекторы ГУСТ призвали жителей Подмосковья не оставлять бесхозные автомобили во дворах ГУСТ МО

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Инспекторы ГУСТ попросили жителей региона не бросать автомобили во дворах Подмосковья. К бесхозному относится разукомлектованный транспорт или тот, который на протяжении длительного времени не используют владельцы.

«Зачастую брошенные автомобили доставляют дискомфорт местным жителям, занимая парковочные карманы. Кроме этого, препятствуют качественной уборке: регулярному прометанию, зимой превращаются в „снежный сугроб“, создавая помехи при механизированной уборке снега, а осенью под ними скапливаются листья», — пояснила руководитель ГУСТ региона Светлана Аипова.

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При обнаружении подобных автомобилей во дворах жителям необходимо обратиться в специальную комиссию в администрации округа, которая передаст данные в ГИБДД. После этого по решению суда объект признают брошенным и эвакуируют на спецстоянку.

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