Подмосковье 19 января 2023, 14:33 Инспекторы ГУСТ приняли свыше 15 тысяч звонков жителей за год

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Жители Подмосковья обратились на горячую линию Главного управления содержания территорий Подмосковья более 15 тысяч раз в 2022 году. Они оставляли жалобы, задавали вопросы о законодательстве и интересовались работой ведомства.

Глава ГУСТ Светлана Аипова рассказала, что обращения жителей принимают через электронную почту, портал «Добродел», соцсети и телефонные звонки. Так, с начала января за консультацией уже обратились 376 человек.

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«В ГУСТ поступают не только замечания по работе коммунальных служб, но и вопросы по разъяснению законодательства, работы нашего ведомства. Если задача требует запроса дополнительной информации, то сотрудники записывают номер гражданина, а после уточнения данных предоставляют развернутый ответ», — уточнила Светлана Аипова.

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Она добавила, что все обращения рассматриваются всесторонне и оперативно.

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