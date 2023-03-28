Подмосковье 28 марта 2023, 23:26 Инспекторы ГУСТ поручили за два дня убрать территории в Сергиевом Посаде

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Замруководителя ГУСТ провел выездное мероприятие в Сергиевом Посаде и проинспектировал дворовые и общественные территории муниципалитета. Он отметил, что работы по уборке дворов организованы на низком уровне и коммунальщикам нужно устранить все замечания за два дня.

«Мы зафиксировали множественные нарушения в уборке мусора, который остался после таяния снега. Чтобы решить эту проблему, коллеги должны кратно увеличить количество сотрудников, ответственных за чистоту дворов. Также коммунальным организациям необходимо в кратчайшие сроки завершить зимние работы и начать цикл весеннего благоустройства», — сказал заместитель руководителя ГУСТ Никита Анашкин.

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Он добавил, что общественные территории Сергиева Посада вызвали значительно меньше нареканий. Повторную проверку сотрудники территориального отдела ведомства проведут уже через два дня.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что ситуацию с весенними паводками взяли под контроль в Подмосковье.

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