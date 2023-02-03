Подмосковье 03 февраля 2023, 17:13 Инспекторы ГУСТ поручили коммунальщикам в Сергиевом Посаде устранить нарушения за три недели

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Руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова провела выездное мероприятие по контролю чистоты в Сергиевом Посаде. Инспекция показала, что качество содержания территорий в округе неудовлетворительное.

«Команда ГУСТ всегда анализирует поступившие обращения жителей. В частности, в последнее время много сообщений приходило от жителей Сергиева Посада и Краснозаводска в социальные сети, на портал „Добродел“ и в Telegram-канал, что и послужило основанием для выездной инспекции», — отметила Светлана Аипова.

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В Краснознаменске инспекторы ГУСТ также остались недовольны качеством содержания территорий. Городские округа, в которых проходили проверки, получили много замечаний: входные группы покрыты наледью, пешеходные дорожки, тротуары и проезды не очищены, присутствуют множественные навалы грязного снега и колотого льда. Детские площадки также оказались в ненормативном состоянии: некоторые игровые элементы находятся в аварийном состоянии, на территории не убран снег.

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Местные коммунальные предприятия получили замечания и поручение устранить все выявленные дефекты в течение трех недель. Руководитель ГУСТ подчеркнула, что халатное отношение ответственных организаций к содержанию территорий не останется безнаказанным: в ближайшие дни в городской округ направят шесть комплексов автоматической фиксации нарушений на основе искусственного интеллекта. После оцифровки нарушений ответственные лица будут привлечены к административной ответственности по упрощенной схеме, согласно КоАП РФ.

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