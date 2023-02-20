Подмосковье 20 февраля 2023, 12:13 Инспекторы ГУСТ попросили жителей не оставлять брошенные автомобили во дворах

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Главное управление содержания территорий Подмосковья попросило жителей не оставлять во дворах брошенные автомобили. Поврежденные машины мешают уборке.

Глава ведомства Светлана Аипова рассказала, что неиспользуемый транспорт не только мешает проезду спецтехники, но и портит облик территорий, а также занимает парковочные места.

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Чтобы убрать брошенные авто из дворов, необходимо направить сведения в специальную комиссию администрации округа, после чего машину осматривает ГИБДД. Затем владельцу предлагают убрать транспорт самостоятельно или вывозят эвакуатором.

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