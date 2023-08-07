Подмосковье 07 августа 2023, 15:40 Инспекторы ГУСТ помогли устранить свыше 500 дефектов уборки в Подмосковье в выходные ГУСТ МО

Читать 360tv в

Инспекторы ГУСТ выявили свыше 760 нарушений в содержании территорий в Подмосковье в выходные. Больше всего из них касались покоса травы, переполненных урн и мусора на газонах. Коммунальные службы устранили свыше 500 из них.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, инспекторы выявили в выходные 761 нарушение. Из них 113 касались покоса травы, 54 — переполненных урн и 50 — мусора на газонах.

Реклама

«В летние выходные дни большинство из жителей предпочитают отдых на свежем воздухе, поэтому визуальный облик территорий не должны нарушать подобные недочеты. Тем не менее коммунальные службы оперативно реагируют: более 575 замечаний уже устранено. Полностью с этой задачей справились ответственные организации в Сергиево-Посадском, 147 — нарушений закрыли в Красногорске, более 50 — в Воскресенске, более 30 — в Подольске», — сказала она.

Оставшиеся замечания будут держать на контроле. В ведомстве напомнили, что чистота общественных территорий также зависит от жителей. Важно выбрасывать мусор в положенном месте и бережно относиться к объектам благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству. Он подчеркнул, что места отдыха, которые знакомы не одному поколению, стали удобными и комфортными для культурного и цивилизованного проведения времени.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».