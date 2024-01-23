Подмосковье 23 января 2024, 16:24 Инспекторы ГУСТ помогли пенсионеру из Дубны расчистить тропинку к дому от снега Unsplash

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Акцию «Тропинка к дому» продолжают реализовывать в Подмосковье. На этот раз инспекторы ГУСТ помогли с уборкой снега пенсионеру в Дубне.

Мужчина проживает в частном секторе на улице Спортивной. Он регулярно расчищает придомовую территорию от снега. Инспекторы навестили подопечного после очередной метели и навели порядок во дворе.

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В подмосковном ГУСТ добавили, что команда также участвует в жизни пансионата «Ногинский» в Богородском городском округе. В нем также проживают люди преклонного возраста.

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