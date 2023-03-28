Подмосковье 28 марта 2023, 14:13 Инспекторы ГУСТ получили свыше 7 тысяч электронных писем от жителей Подмосковья с начала года

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Главное управление содержания территорий Московской области обрабатывает запросы жителей с помощью различных каналов: электронной почты, социальных сетей, портала «Добродел». Так, за первый квартал 2023 года инспекторы обработали свыше семи тысяч запросов, поступивших на электронный адрес ведомства.

«Данные первого квартала представляют для нас особый интерес: мы видим, что волнует жителей в зимний и последующий переходный периоды. За первый квартал было сформировано 7,4 тысячи ответов, а за март уже рассмотрели 2,2 тысячи писем», — отметила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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Она также подчеркнула, что с потеплением стали наиболее актуальны вопросы предстоящего месяца чистоты и благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал следить за работой уборочной техники в Подмосковье. Он отметил, что сейчас в регионе продолжается реализация большой программы по ее закупке.

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