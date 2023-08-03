Подмосковье 03 августа 2023, 22:41 Инспекторы ГУСТ Подмосковья зафиксировали более 4 тысяч нарушений в транспортировке мусора с начала года ГУСТ МО

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С начала года инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области совместно с Минэкологии Подмосковья привлекли к административной ответственности 4258 перевозчиков, нарушивших правила транспортировки мусора. По словам руководителя регионального ГУСТ Светланы Аиповой, общая сумма штрафов составила почти 147 миллионов рублей.

«Больше всего случаев незаконного перемещения строительного мусора было зафиксировано в Одинцовском: 626 нарушителей пополнят бюджет на более чем 26 миллионов рублей. Наказание рублем для нелегальных перевозчиков крупногабаритных отходов в Истре и Подольске составит около 12 миллионов рублей в каждом городском округе. В Балашихе 333 водителя, попавших в объективы камер, заплатят более 9 миллионов рублей штрафов», — добавила она.

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Также министр добавила, что во избежание штрафов перевозчикам отходов необходимо оформить специальное разрешение на перемещение ОССиГ. Получить документ можно на региональном портале Госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на обочинах.

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