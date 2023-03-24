Подмосковье 24 марта 2023, 15:48 Инспекторы ГУСТ Подмосковья проверят состояние 60 тысяч контейнерных площадок

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Инспекторы ГУСТ проведут осмотры 60 тысяч контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий. Проверки пройдут по специальному чек-листу. Таким образом, помимо санитарного состояния, проконтролируют, чтобы ограждения контейнерных площадок не были повреждены, отсутствовала незаконно размещенная реклама и вандальные надписи.

«Первоочередное внимание будем уделять тем КП, которые расположены вдоль транзитных проездов, куда в дачный и строительный сезон незаконно сбрасывают крупногабаритный мусор, а также на тех дворовых территориях, откуда поступило наибольшее количество замечаний жителей», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Отмечается, что задания на уборку формируются в мобильном приложении АИС МДП на платформе СКПДИ. Кроме того, заявки по зачистке контейнерных площадок направляются в специальный чат-бот. Так, только за 24 марта было сформировано 2,2 тысячи запросов на уборку прилегающих к КП территорий.

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Новый виток благоустройства вскоре начнется в поселке Тучково. Уже к августу преобразится территория вблизи Аллеи Славы и сквера с прудом. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, особое внимание уделят мемориальной зоне.

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