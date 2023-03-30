Подмосковье 30 марта 2023, 13:38 Инспекторы ГУСТ Подмосковья проверили чистоту свыше 20 тысяч территорий с начала года АДМ Подольск

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Сотрудники Главного управления содержания территорий ежедневно контролируют чистоту дворовых и общественных пространств Подмосковья. Зимой основной упор делался на качество уборки снега и наледи, а весной — на уборку мусора, а также ремонт элементов благоустройства.

«В первом квартале инспекторский состав ГУСТ проверил 22,6 тысячи объектов, которые включают в себя детские площадки, общественные территории. Большая часть мониторинга пришлась на Коломенский городской округ — здесь прошли инспекцию 1,4 тысячи локаций», — сообщила руководитель ГУСТ Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

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Она также подчеркнула, что в случае, если сотрудник выявляет дефекты, информация о них заносится в мобильное приложение АИС МДП на платформе СКПДИ. Ответственные лица должны устранить недочеты в оперативном порядке. Контроль за выполнением работ также происходит в мобильном приложении, а некачественная отработка задачи не принимается до тех пор, пока нарушение не будет устранено полностью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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