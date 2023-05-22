Подмосковье 22 мая 2023, 14:12 Инспекторы ГУСТ Подмосковья провели свыше 600 консультаций по вопросам чистоты и благоустройства в апреле ГУСТ

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Инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья провели 937 профилактических мероприятий в апреле. Это 623 консультации и 314 предостережений.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, больше всего консультация провели в Серпухове, там прошло 79 мероприятий. Еще 51 провели в Ступине и 20 в Красногорске.

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«Надеюсь, что упреждающий формат даст свои положительные результаты уже в следующем месяце и коммунальные предприятия смогут изменить направления деятельности в лучшую сторону», — добавила она.

Светлана Аипова также сказала, что консультации проводят в телефонном формате, лично, а также на вебинарах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

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