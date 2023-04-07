Подмосковье 07 апреля 2023, 12:54 Инспекторы ГУСТ Подмосковья провели свыше 1300 профилактических мероприятий в марте

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Инспекторы Главного управления содержания территорий провели 1327 профилактический мероприятий в марте. Это консультации и предостережения о недопущении нарушений.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, инспекторы провели 946 разъяснительных диалогов. Они оказались особенно популярны у предпринимателей и коммунальных служб в Серпухове — там с ними пообщались 120 раз. Еще 74 беседы провели в Ступине, 72 — в Талдоме и 43 — в Мытищах.

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«Кроме того, в марте было сформировано 381 предостережение, в которых ответственным лицам не только указали на возможные нарушения, но и четко обозначили, какие меры будут приняты в случае не устранения замечаний: больше всего предостережений получили организации Талдомского городского округа — 58», — добавила она.

Светлана Аипова добавила, что получить консультации могут все желающие компании, в том числе в телефонном формате.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.

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