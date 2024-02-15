Подмосковье 15 февраля 2024, 19:03 Инспекторы ГУСТ Подмосковья проконтролировал ремонт почтовых ящиков в 15 МКД в феврале ГУСТ МО

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Зачастую жильцы многоквартирных домов самостоятельно оплачивают ремонт почтовых ящиков после их поломки. Специалисты ГУСТ Подмосковья напомнили, что такие действия не соответствуют законодательству.

В случае необходимости замены или ремонта почтовых ящиков в подъездах обязанность по выполнению данных работ лежит на плечах управляющей компании. Только в феврале в Единую диспетчерскую службу Московской области поступило 37 заявок в категории «Требуется ремонт почтовых ящиков», причем наибольшее количество обращений поступило из Балашихи.

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По информации ГУСТ МО, более 15 заявок уже отработаны, а остальные будут выполнены в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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