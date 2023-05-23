Подмосковье 23 мая 2023, 17:12 Инспекторы ГУСТ Подмосковья призвали жителей убирать со дворов брошенные автомобили ГУСТ МО

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Специалисты Главного управления содержания территорий Московской области призвали своевременно избавляться от брошенных автомобилей во дворах региона. Бесхозные транспортные средства и поврежденные в ДТП машины, которые на протяжении долгого времени не эксплуатируются, занимают парковочные места и мешают коммунальщикам при уборке территорий.

По словам руководителя ГУСТ в ранге министра Светланы Аиповой, покрытые ржавчиной или разбитые брошенные автомобили портят визуальный облик дворов и создают помехи при парковке.

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«Если жители столкнулись с данным вопросом, мы рекомендуем сообщить о таком объекте в специальную комиссию Администрации округа. Затем эти данные направляются в ГИБДД, производится акт осмотра и начинаются поиски владельца. Если он обнаружен, ему предлагают самостоятельно вывезти брошенный автомобиль, если нет, по решению суда транспортное средство признается брошенным и эвакуируется на спецстоянку», — отметила Аипова.

В ведомстве также отметили, что согласно закону «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» органы местного самоуправления при выявлении брошенных автомобилей составляют заявление в суд. Если транспорт признан бесхозным, его вывозят с дворовой территории.

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