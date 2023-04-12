12 апреля 2023, 17:34
Инспекторы ГУСТ Подмосковья приняли участие в обсуждении федерального закона о тишине
Главное управление содержания территорий Подмосковья приняло участие в обсуждении федерального законопроекта о тишине. В него предложили внести дополнения.
Нормативно-правовой акт о тишине действует в Подмосковье более девяти лет. Сейчас комфорт жителей регулируется только на региональном уровне.
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«Проект в целом поддерживаем, однако с учетом большого опыта в данной сфере деятельности наши коллеги подготовили предложения по дополнению федеральной версии законодательства. В частности, специалисты ГУСТ предложили внести пункты, которые показали свою эффективность на региональном уровне», — рассказал главного государственного административно-технического инспектора Подмосковья Сергей Гирко.
В ведомстве также отметили, что в Подмосковье чаще всего тишину нарушают в квартирах и во дворах.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что космонавтике уделяют особое внимание в Подмосковье. Здесь работают предприятия, оснащенные всем необходимым для исследований.
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