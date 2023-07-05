Подмосковье 05 июля 2023, 12:17 Инспекторы ГУСТ подготовили более 15 тысяч письменных ответов жителям Подмосковья в первом полугодии ГУСТ

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Жители Подмосковья направляют обращение в ГУСТ с помощью разных каналов: портала «Добродел», соцсетей, горячей линии и территориальных отделов. Только с начала года инспекторы управления подготовили для заявителей более 15 тысяч ответов на обращения.

«Однако письма в наш адрес остаются одной из самых востребованных форм: отправить можно в любое время, ответ приходит в установленные сроки на почту заявителя. За полгода сотрудники отдела контроля за рассмотрением обращений граждан предоставили 15,5 тысячи ответов», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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По ее словам, большая часть обращений за это время касалась проведения уборки территорий, а также разъяснения законодательства. В ГУСТ отметили, что все письменные запросы проходят регистрацию в течение трех суток, а ответ дается не позднее 30 календарных дней.

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