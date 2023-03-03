03 марта 2023, 14:50
Инспекторы ГУСТ ответили на 84 тысяч сообщений жителей на портале «Добродел» зимой
Сотрудники Главного управления содержания территорий обработали свыше 84 тысяч обращений жителей на портале «Добродел» зимой. Большинство из них касалось уборки снега и наледи.
Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, многие обращения также касались содержания детских площадок, а также благоустройства и озеленения территорий. На сообщения жителей также отвечали в соцсетях, на электронной почте и в Telegram-каналах.
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«Сейчас сотрудники отдела мониторинга и анализа рассмотрения граждан рассматривают сообщения последних дней февраля. Отмечу, что только за последний месяц зимы в ГУСТ поступило 17178 „Доброделов“», — добавила Светлана Аипова.
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Благоустройство
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