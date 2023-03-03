Подмосковье 03 марта 2023, 14:50 Инспекторы ГУСТ ответили на 84 тысяч сообщений жителей на портале «Добродел» зимой

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Сотрудники Главного управления содержания территорий обработали свыше 84 тысяч обращений жителей на портале «Добродел» зимой. Большинство из них касалось уборки снега и наледи.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, многие обращения также касались содержания детских площадок, а также благоустройства и озеленения территорий. На сообщения жителей также отвечали в соцсетях, на электронной почте и в Telegram-каналах.

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«Сейчас сотрудники отдела мониторинга и анализа рассмотрения граждан рассматривают сообщения последних дней февраля. Отмечу, что только за последний месяц зимы в ГУСТ поступило 17178 „Доброделов“», — добавила Светлана Аипова.

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