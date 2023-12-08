Подмосковье 08 декабря 2023, 16:31 Инспекторы ГУСТ ответили на 2 тысячи обращений жителей на «Доброделе» за день ГУСТ МО

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За день сотрудники Главного управления содержания территорий решили более двух тысяч проблем жителей Подмосковья, о которых они сообщили через портал «Добродел». Большинство из них было связано с темой уборки.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, всего инспекторы сформировали 2,2 тысячи ответов.

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«За окном настоящая зима — волнующей для многих остается тема уборки: предоставили более 1,5 тысячи решений. По вопросу вывоза снежных навалов — более 100 ответов. Мы понимаем, насколько важно узнать все детали: для этого обозначаем сроки, прикладываем фото, по возможности, и видеоматериалы, чтобы сомнений не возникало», — сказала она.

Чаще всего жители связываются с ГУСТ через «Добродел» в Красногорске, Балашихе, Химках, Королеве и Раменском.

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