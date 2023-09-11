Подмосковье 11 сентября 2023, 17:58 Инспекторы ГУСТ отработали почти 2 тысячи обращений на «Доброделе» за сутки ГУСТ

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Инспекторы ГУСТ отработали более 1,8 тысячи обращений на портале «Добродел» за сутки. Согласно данным, чаще всего жители Подмосковья жаловались на уборку смета, содержание контейнерных площадок и кронирование кустарников.

По словам руководителя ГУСТ Светланы Аиповой, в среднем в месяц инспекторы решают от 35 до 43 тысяч обращений через «Добродел».

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Она также отметила, что жители могут напрямую обращаться к инспекторам и в коммунальные предприятия, сообщения можно оставлять в письменном виде или по телефону. Адреса и актуальные телефоны территориальных управлений находятся на официальном сайте ведомства.

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