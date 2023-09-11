11 сентября 2023, 17:58
Инспекторы ГУСТ отработали почти 2 тысячи обращений на «Доброделе» за сутки
Инспекторы ГУСТ отработали более 1,8 тысячи обращений на портале «Добродел» за сутки. Согласно данным, чаще всего жители Подмосковья жаловались на уборку смета, содержание контейнерных площадок и кронирование кустарников.
По словам руководителя ГУСТ Светланы Аиповой, в среднем в месяц инспекторы решают от 35 до 43 тысяч обращений через «Добродел».
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Она также отметила, что жители могут напрямую обращаться к инспекторам и в коммунальные предприятия, сообщения можно оставлять в письменном виде или по телефону. Адреса и актуальные телефоны территориальных управлений находятся на официальном сайте ведомства.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Добродел
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