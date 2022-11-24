Подмосковье 24 ноября 2022, 17:23 Инспекторы ГУСТ отработали более 30 тысяч заявок на уборку снега в Подмосковье за неделю

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Коммунальные службы Подмосковья выполнили свыше 30 тысяч заданий на уборку снега за неделю, поступивших от ГУСТ. Инспекторы Главного управления содержания территорий региона проводят ежедневный мониторинг качества уборки дворовых и общественных пространств, сообщила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Она напомнила, что в регионе к концу ноября прошли два обильных снегопада — первые бури пришли в Московскую область в середине месяца, а вторая фаза циклона пришлась на предпоследнюю неделю. Коммунальные службы были приведены в режим максимальной готовности. Министр отметила, что команда ГУСТ формирует задачи в мобильном приложении на платформе СКПДИ перед началом и после осадков.

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«Не первый раз отмечаю, что команда ГУСТ стремится к предупреждающей работе: если видим, что осадки неизбежны, то передаем сообщения в МЦУР и в мобильное приложение для оперативной подготовки к капризам погоды», — сказала Светлана Аипова.

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Она уточнила, что за последнюю неделю выполнили 34746 задач по уборке снега, противогололедными материалами обработали дороги в 39580 случаях. При этом были выявлены городские округа, которые не успели оперативно устранить последствия непогоды.

«Красногорск вчера демонстрировал высокий темп работы, но по итогу устранения последствий двух снегопадов мы видим, что требуется еще ускориться. Волоколамский, Пушкинский и Истра не показали также пока должную работу», — отметила Светлана Аипова.

Коммунальным службам из этих округов необходимо срочно пересмотреть свой подход и энергично браться за уборку, подчеркнула министр.

Ранее сообщалось, что камеры с искусственным интеллектом помогли выявить свыше 500 нарушений в содержании территорий на прошлой неделе в Подмосковье.

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