Подмосковье 31 января 2024, 11:51 Инспекторы ГУСТ отработали более 25 тысяч заявок на «Доброделе» в январе Пресс-служба ГУСТ МО

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Инспекторы ГУСТ получают обращения от жителей с помощью разных каналов. Один из самых востребованных — «Добродел». Только в январе инспекторы получили с помощью портала более 25 тысяч обращений.

«Месяц был по-настоящему зимним и снежным, предоставили свыше десяти тысяч ответов по тематике уборки. Не остались без внимания контейнерные площадки: отреагировали на 1 150 сигналов по скоплению мусора», — сообщила руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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По ее словам, в топ тем также вошла работа уличного освещения — инспекторы рассмотрели около тысячи обращений.

Для информирования заявителей специалисты отправляют результат проделанных работ с фото- и видеоотчетом.

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