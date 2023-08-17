Подмосковье 17 августа 2023, 18:12 Инспекторы ГУСТ определили лучшие округа Подмосковья по наведению чистоты и порядка за неделю ГУСТ МО

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Руководитель ГУСТ Светлана Аипова провела еженедельный штаб с главами городских округов Подмосковья. На встрече обсудили работу в системе СКПДИ, оформление палисадников, покос травы и содержание игровых площадок, а также назвали лучшие округа по наведению чистоты и порядка за неделю.

Сейчас в Подмосковье навалы мусора помогают фиксировать камеры сети «Безопасный регион». Нарушения поступают коммунальным службам на устранение. По словам Аиповой, своевременную работу по данному направлению за неделю организовали в Пушкино, Серебряных Прудах, Щелкове, Егорьевске и Краснознаменске.

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Балашиха, Восход, Дзержинский и еще два округа продемонстрировали высокие показатели в уборке территорий с подтверждением в системе СКПДИ. Однако есть и отстающие — на этой неделе в их число вошли Шаховская, Фрязино, Дубна, Зарайск, Клин.

В ходе штаба также затронули тему оформления палисадников и высадки «живых изгородей» на детских площадках.

«Проект был разработан при участии управдомов: на данный момент работы по организации палисадников уже завершены по 202 адресам, в процессе обустройства еще 29 локаций. „Живые изгороди“ появились вокруг 177 детских площадок», — уточнила Аипова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.

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