Подмосковье 14 марта 2023, 16:33 Инспекторы ГУСТ обработали свыше 2 тысяч обращений в соцсетях от жителей Подмосковья с начала марта

Читать 360tv в

Главное управление содержания территорий обработали 2129 обращений жителей в соцсетях с начала марта. Инспекторы выезжали на места, чтобы проверить нарушения и отправить информацию ответственным ведомствам. Об этом сообщила глава ГУСТ Светлана Аипова.

Больше всего обращений поступило из Красногорска, это 185 заявок. Еще 161 сообщение оставили жители Пушкино и 145 — Подольска.

Реклама

«Традиционно, чаще всего вопросы граждан касались уборки снега и содержания детских и спортивных площадок во дворах многоквартирных домов», — сказала Светлана Аипова.

Реклама

Она добавила, что об устранении нарушений ГУСТ сообщает в соцсетях — авторам комментариев присылают сообщения с отчетом о проделанной работе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году. Рядом с ними появятся комфортные зоны ожидания, парковки, пешеходные дорожки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».