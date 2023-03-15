Подмосковье 15 марта 2023, 16:37 Инспекторы ГУСТ обработали около 5 тысяч обращений жителей на портале «Добродел» за две недели Валерия Антонова / Мобильное приложение "Добродел"

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Инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья отвечают на запросы жителей на портале «Добродел». С начала марта они обработали около пяти тысяч таких сообщений. Половина из них касалась уборки снега и наледи.

При помощи мобильного приложения жители могут оперативно сообщить о нарушениях чистоты и порядка в городе и получить ответ от инспекторов. С их помощью с начала марта было ликвидировано 4896 дефектов уборки.

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«Наибольшее количество просьб жителей было удовлетворено в городском округе Одинцово — коллеги приняли меры в отношении 450 дефектов. Активно поработали в Красногорске — 428 вопросов граждан было успешно решено. Также хочу отметить Балашиху — порядок навели на 370 точках», — поделилась глава ведомства Светлана Аипова.

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Она добавила, что число пользователей портала уже превысило 2,5 миллиона человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.

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