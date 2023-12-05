Подмосковье 05 декабря 2023, 17:46 Инспекторы ГУСТ назвали самые частые темы жалоб в Подмосковье в ноябре ГУСТ МО

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Камеры систему «Безопасный регион» выявили свыше двух тысяч нарушений чистоты и порядка на общественных территориях Подмосковья в ноябре. Это переполненные урны, мелкий мусор и снег на тротуаре.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, после выявления нарушений коммунальным службам дают время на их устранение. Если они не укладываются в сроки, то получаю штраф.

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«Цифровой метод отлично дополняет классические инспекции — сотрудники могут контролировать содержание пространств не только находясь на местах, но и дистанционно. В ноябре через камеры „Безопасный регион“ зафиксировали 2 266 недочетов. Из них 263 случая — переполненные урны, 141 — мелкий мусор на территории, 100 — снег на тротуаре», — сказала она.

Светлана Аипова добавила, что всего в ноябре сформировали 424 штрафа на сумму 7,6 миллиона рублей. Из них 26 постановлений на 28 тысяч рублей выписали в Орехово-Зуеве, 16 на 445 тысяч — в Коломне и 15 на 260 тысяч — в Дубне.

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