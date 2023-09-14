Подмосковье 14 сентября 2023, 18:39 Инспекторы ГУСТ напомнили о регламентных сроках проведения уборки в Подмосковье Unsplash

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Инспекторы ГУСТ Московской области напомнили жителям о регламенте уборки в летний и зимний периоды. Отмечается, что коммунальные предприятия региона уже готовятся к похолоданиям.

«Напоминаю, что механизированное прометание покрытий производится раз в десять дней, прометание покрытий вручную — раз в семь дней, подбор мусора осуществляется на ежедневной основе, в том числе и уборка малых урн, а контейнеры промываются раз в течение 30 дней, газон окашивается раз в 14 дней», — отметила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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Она обратила внимание на то, что есть работы, которые проводят по необходимости, например ямочный ремонт или удаление аварийных деревьев. Аипова подчеркнула, что зимние работы также регламентированы. Так, пешеходные дорожки и тротуары необходимо промести в течение двух часов после снегопада, а лестницы, спуски и дорожки следует обработать противогололедными материалами за четыре часа до непогоды.

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