Подмосковье 05 июня 2023, 17:56 Инспекторы ГУСТ начнут следить за чистотой и порядком при помощи нагрудных камер в Подмосковье Инспекторы ГУСТ / ГУСТ

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Новый формат дополнительного контроля за чистотой и порядком внедрят в Главном управлении содержание территорий Подмосковья. Инспекторы будут следить за общественными пространствами при помощи нагрудных видеорегистраторов.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аитова, для тестирования закупили пять камер. Они будут крепится на нагрудный карман инспекторов.

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«Провести пилотный проект было принято по нескольким причинам: камеры будут записывать процесс мониторинга с датой проверки и помогут инспекторам не только иметь свободные руки, но и не упустить все замечания. Также видеофиксация поможет в спорных моментах, если ответственное за нарушение лицо считает, что инспектор не прав, то межрегиональный отдел проверок ГУСТ поможет установить истину», — сказала глава ведомства.

Она добавила, что оборудование поставят на этой неделе. В пилотном формате протестируют качество выявления нарушений и съемки в динамичным формате.

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