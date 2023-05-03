Подмосковье 03 мая 2023, 14:01 Инспекторы ГУСТ начали осматривать дворы Подмосковья после Месяца чистоты и благоустройства ГУСТ

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В апреле в Московской области проходил Месяц чистоты и благоустройства. В это время коммунальные службы Подмосковья проводили генеральную уборку общественных и дворовых пространств. Сейчас инспекторы ГУСТ приступили к проверке работ в городских округах по специальному чек-листу.

Работы во время Месяца чистоты включали в себя: смет и промывку внутридворовых проездов, уборку контейнерных площадок, устранение повреждений на ограждениях, приведение в порядок детских комплексов и малых архитектурных форм и другое.

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«Месяц чистоты и благоустройства закончился, но округа продолжают выполнять цикличные задачи. На сегодняшний день работы завершены на 90%, а инспекторы ГУСТ начали приемку дворов по специальному чек-листу», — заявила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Она подчеркнула, что некоторые округа оказались в красной зоне. Недостаточно качественно работы выполнили в Лотошине, Воскресенске, Жуковском, Сергиевом Посаде и Богородском округе. Однако есть и лидеры. В их число вошли Долгопрудный, Реутов, Лосино-Петровский, Молодежный, Электрогорск и еще 25 округов.

Также она отметила, что одним из видов весенне-летних работ является ямочный ремонт асфальтового покрытия тротуаров и проездов — в регионе уже отремонтировано 90 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что благоустройство Ольгинского лесопарка в Балашихе завершат к июню. Там уже открыли велопрокат, парковку, площадку для выгула питомцев, появились новое футбольное поле и тренажеры.

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