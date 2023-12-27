Подмосковье 27 декабря 2023, 18:39 Инспекторы ГУСТ дали более 42 тысяч ответов на вопросы жителей Подмосковья за год ГУСТ

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Инспекторы ГУСТ Московской области используют различные каналы связи с жителями — это соцсети, портал «Добродел», телефонная связь и личные приемы. Так, за год сотрудники управления направили свыше 42 тысяч ответов в письменной форме на вопросы заявителей.

По словам руководителя ГУСТ Светланы Аиповой, письма являются одним из наиболее популярных способов общения, поскольку их можно отправить в любое удобное время. Кроме того, ответы на них приходят в установленные сроки.

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Все письменные обращения регистрируют и обрабатывают в соответствии с законодательством. Обычно это занимает до трех дней, после чего заявителю направляется ответ в течение 30 дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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