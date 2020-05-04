Инспекторы Госадмтехнадзора проверили за один день пропуска у 2638 человек

По итогам рейдов за один день было выявлено 248 фактов нарушения режима самоизоляции в различных муниципалитетах Московской области.

«Наибольшее количество физических лиц — нарушителей правил поведения в условиях пандемии — было зафиксировано 4 мая в городских округах Балашиха (12), Реутов (12), Клин (10), Красногорск (8), Чехов (6), Пушкино (6). Всего за сегодняшний день в ходе рейдов выявлено 155 физических лиц — нарушителей режима самоизоляции», — уточнил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Также осуществляется надзор за деятельностью юридических лиц (объектов торговли и услуг), нарушающих запрет на деятельность в период режима самоизоляции. Так, по итогам прошедших 4 мая рейдов 93 юридических лица будут привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Наибольшее их количество выявлено в Шатуре и Талдоме (по 8), Щелкове, Дубне, Черноголовке, Егорьевске (по 7), по шесть в Подольске, Воскресенске и Клину.