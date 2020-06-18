Инспекторы Главгосстройнадзора поздравили врачей Подмосковья накануне Дня медработника

Инспекторы поблагодарили врачей за работу, преданность делу и пожелали удачи в делах и крепкого здоровья.

«От Главного управления государственного строительного надзора и от себя лично хочу поблагодарить вас за то, что остаетесь на передовой в сложные для всех времена. Вы герои нашего времени, берегите себя», — обратились к врачам сотрудники ведомства.

Напомним, что в воскресенье, 21 июня, медики страны традиционно отметят свой профессиональный праздник.