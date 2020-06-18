18 июня 2020, 18:01
Инспекторы Главгосстройнадзора поздравили врачей Подмосковья накануне Дня медработника
Сотрудники 12 отделов Главгосстройнадзора передали поздравительные адреса от начальника Главного управления Артура Гарибяна и вручили цветы врачам Московской области в преддверии Дня медицинского работника. Специалисты ведомства посетили Наро-Фоминскую и Дмитровскую областные больницы, Домодедовскую центральную горбольницу, а также медучреждения в Мытищах и Подольске.
Инспекторы поблагодарили врачей за работу, преданность делу и пожелали удачи в делах и крепкого здоровья.
«От Главного управления государственного строительного надзора и от себя лично хочу поблагодарить вас за то, что остаетесь на передовой в сложные для всех времена. Вы герои нашего времени, берегите себя», — обратились к врачам сотрудники ведомства.
Напомним, что в воскресенье, 21 июня, медики страны традиционно отметят свой профессиональный праздник.