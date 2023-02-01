Подмосковье 01 февраля 2023, 23:23 Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья за январь ответили на 74 обращения жителей на «Доброделе»

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В январе 2023 года инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья отработали 74 обращения, которые поступили по профилю ведомства через портал «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Наибольшее количество обращений было положительно решено в Подольске, Люберцах, Мытищах, Одинцове и Серпухове.

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По поручениям Стройнадзора на строительных площадках были установлены информационные щиты, восстановлено ограждение, прочищены подъездные дороги, произведена уборка, установлены пункты мойки колес, приведено в надлежащее состояние покрытие пешеходных переходов.

В пресс-службе уточнили, что в прошлом году по компетенции Главгосстройнадзора на «Добродел» было направлено 2423 обращения.

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