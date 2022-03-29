Инспекторы ГИБДД в Красногорске доставили в роддом застрявшую в пробке беременную женщину

Ранним утром, в Красногорске молодые муж и жена ехали на такси в сторону роддома. У женщины на 40 неделе беременности начались схватки прямо в машине, которая застряла в пробке. Рядом оказалась машина ГИБДД, к которой и бросился будущий отец.

«Сообщил о том, что у него роженица в машине. Мы приняли решение пересадить роженицу к себе, потому что дорожная ситуация была сложная. И доставили в городскую больницу № 1, где врачи оказали первую помощь, приняли роды. Все хорошо», — рассказал инспектор ДПС городского округа Красногорск Сергей Громов.

Дело еще осложнилось тем, что в Красногорской городской больнице сейчас роддом закрыт на капитальный ремонт и откроется только летом.

«Все в общем-то знают здесь живущие и сотрудники ДПС в том числе, что он здесь есть. Поэтому сюда и везли. Так как он закрыт, ее привезли в женскую консультацию на первый этаж и так как уже начался рабочий день, были уже вызваны все сотрудники», — пояснила главный врач ГБУЗМО Красногорская ГБ № 1 Анжелика Евзерихина.

В больницу женщина приехала в активной фазе родов, и перевод в ближайший родильный дом был невозможен. В 08:35 утра ее привезли, а в 09:02 она уже родила. Поэтому инспекторы ДПС домчались со спецсигналами, как раз вовремя.

Она реально родила бы в машине. Мы разбирали ситуацию.<…> Скорая помощь бы не успела доехать. В крайнем случае, она родила бы в машине скорой помощи Анжелика Евзерихина Главный врач ГБУЗМО Красногорская ГБ № 1

Сами сотрудники дорожно-постовой службы в ответственный момент тоже не растерялись, они уверены, что ничего страшного бы с женщиной не произошло.

«По крайне мере, нас тоже обучают. То есть, если бы в случае чего возникла такая необходимость, мы бы приняли роды. <…> Что самое основное в этот момент? Не паниковать в первую очередь. Нужно соблюдать спокойствие, потому что от тебя зависит многое. Состояние других окружающих», — рассказал инспектор ДПС городского округа Красногорск Денис Костяев.

Инспекторы уже навестили в роддоме спасенную роженицу, куда ее перевели после всего произошедшего и подарили молодой маме цветы и детское автокресло.