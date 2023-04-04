Подмосковье 04 апреля 2023, 23:01 Инспекторы ГИБДД спасли пенсионеров из пожара в Серпухове

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Инспекторы ГИБДД вызволили из горящего частного дома в Серпухове двух пенсионеров. ЧП произошло во время патрулирования улиц округа.

Иван Филин вместе с напарником заметил дым в частном доме. Сотрудники сразу поняли, что случился пожар.

«Из окна кричала женщина: тут сильное задымление, помогите. Мы сразу вызвали пожарных, скорую и сообщили в нашу дежурную часть», — сообщил Филин.

После этого инспекторы проникли в дом, чтобы помочь женщине. Оказалось, что в здании находился ее супруг. Напарники вызволили пожилых людей из горящего дома.

Филин уже не первый раз спасает жизнь людей. В январе он помог Евгению Чижову.

Мужчине стало плохо за рулем. Водителю пришлось остановиться прямо на перекрестке на улице Ворошилова. Его машину заметил Филин, который вместе с напарником остановился и поинтересовался, что случилось.

«Они помогли выйти мне из машины, пересадили в свою. И отвезли меня в больницу», — сообщил Чижов.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Также не пострадали и пенсионеры, которых инспекторы спасли из пожара.

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