Подмосковье 19 декабря 2023, 12:27 Инспекторы эконадзора установят причину изменения русла реки Камшиловки в Щелкове Фото Минэкологии МО.

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Житель Щелкова обратился в Минэкологии Московской области с просьбой установить причину изменения русла реки Камшиловки на территории СНТ Назимиха-Парк 3. Инспекторы эконадзора уже провели надзорные мероприятия и подтвердили нарушения Водного кодекса России.

«Несмотря на глубокий снежный покров, усматриваются следы проведения незаконных земляных работ, в результате чего изменено русло Камшиловки», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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По его словам, помимо данного нарушения, есть признаки формирования земельных участков в водоохранной зоне реки, что также противоречит Водному кодексу. Материалы исследований направили в природоохранную прокуратуру Московской области для проверки законности проведенных работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

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