Подмосковье 24 августа 2023, 13:42 Инспекторы эконадзора пресекли незаконный сброс строительного мусора в Рузе Фото Минэкологии

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Представители министерства экологии и природопользования Московской области совместно с сотрудниками ОМВД России пресекли незаконный сброс строительных отходов в Рузе. Нарушение выявили вблизи деревни Бельково.

«На территории земельного участка с кадастровым номером 50:19:0040320:817 осуществлялось незаконное размещение строительных отходов на открытый грунт. По результатам надзорного мероприятия задержана одна единица техники», — сообщил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

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По его словам, водителя грузовика доставили в ОМВД Рузы. На него уже составили протокол об административном правонарушении

Отмечается, что правильное обращение со строительными отходами на территории Подмосковья подразумевает наличие у перевозчиков разрешительной документации на транспортировку и размещение мусора.

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