Подмосковье 28 июня 2023, 16:36 Инспекторы эконадзора пресекли незаконный сброс строительного мусора в Мытищах ГУСТ МО

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Инспекторы ГУСТ и Минэкологии Подмосковья провели очередной совместный рейд на дорогах. Инспекции направлены на пресечение незаконной транспортировки строительных отходов.

«В ходе мероприятия проверено 26 единиц техники, у четырех водителей отсутствовали необходимые для перевозки документы. В отношении них составлены протоколы административного нарушения по части 1 статьи 8.2. КОАП РФ», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Транспортные средства нарушителей переместили на штрафстоянку. Работа инспекторов позволила предотвратить сброс мусора объемом более 40 кубометров в Мытищах.

Жителям Подмосковья напоминают, что для перевозки строительных отходов необходимо оформить специальное разрешение. Сделать это можно на «Госуслугах». Перемещение ОССиГ без талона грозит физичесим лицам штрафом до 70 тысяч рублей, юридическим — до 200 тысяч рублей

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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