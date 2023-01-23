23 января 2023, 16:33
Инспекторы эконадзора пресекли незаконные сбросы отходов в Ленинском округе и Рузе
Министерство экологии и природопользования Московской области пресекло нарушения правил обращения с отходами в Ленинском и Рузском городских округах. В обоих случаях сделать это удалось с помощью активности местных жителей.
«В Ленинском округе, вблизи села Молоково удалось остановить незаконную выгрузку на грунт строительных отходов из самосвала», — сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
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В Рузском округе водитель ассенизаторской машины пытался выкачать на землю коммунальные отходы. Сотрудники полиции задержали автомобили в обоих округах. Сейчас ведется доследственная проверка. Нарушителей привлекут к административной ответственности.
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Отмечается, что на минувшей неделе инспекторы эконадзора вынесли 45 постановлений по фактам перевозки строительных отходов и грунтов без оформления электронного талона.
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