Подмосковье 23 января 2023, 16:33 Инспекторы эконадзора пресекли незаконные сбросы отходов в Ленинском округе и Рузе

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Министерство экологии и природопользования Московской области пресекло нарушения правил обращения с отходами в Ленинском и Рузском городских округах. В обоих случаях сделать это удалось с помощью активности местных жителей.

«В Ленинском округе, вблизи села Молоково удалось остановить незаконную выгрузку на грунт строительных отходов из самосвала», — сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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В Рузском округе водитель ассенизаторской машины пытался выкачать на землю коммунальные отходы. Сотрудники полиции задержали автомобили в обоих округах. Сейчас ведется доследственная проверка. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

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Отмечается, что на минувшей неделе инспекторы эконадзора вынесли 45 постановлений по фактам перевозки строительных отходов и грунтов без оформления электронного талона.

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