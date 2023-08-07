Подмосковье 07 августа 2023, 18:48 Инспекторы эконадзора пресекли незаконную перевозку строительных отходов в Пушкино и Клину Фото Минэкологии МО.

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Министерство экологии Московской области, инспекторы ГУСТ и сотрудники ГИБДД провели рейды на дорогах Подмосковья. Они проверили 62 самосвала, составив протоколы на четырех водителей, у которых отсутствовало разрешение на перевозку строительных отходов и грунтов.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов заявил, что рейды прошли в Пушкино и Клину. По его словам, за неделю с помощью камер видеофиксации удалось выявить 12 нарушений при перевозке отходов. Виновных привлекли к административной ответственности.

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