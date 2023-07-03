Подмосковье 03 июля 2023, 15:35 Инспекторы эконадзора пресекли незаконную добычу песка в Раменском Фото Минэкологии МО.

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В Министерство экологии и природопользования Московской области поступила информация о том, что в окрестностях деревни Редькино под Раменским, предположительно, ведется незаконное недропользование. Выехав на место, инспекторы установили, что на указанной территории действительно нелегально добывают песок.

«Выехав на место, наши сотрудники застали нарушителей в разгар незаконных работ по добыче песка. На место были вызваны сотрудники полиции, которые задержали пять самосвалов и экскаватор, начата доследственная проверка», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Отмечается, что это уже второе нарушение за год, совершенное вблизи деревни Редькино. Ранее инспекторы эконадзора задержали два самосвала, водители которых пытались выгрузить строительные отходы и грунты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии. Их главная цель — улучшить качество воздуха и водоемов, сократить образование опасных отходов.

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